СБУ виявила мережу інтернет-агентів, які діяли на замовлення спецслужб Росії. Серед них — посадовець ДСНС

Служба безпеки України викрила мережу інтернет-агітаторів, які закликали до зміни меж держкордону та захоплення влади в Україні.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
«Інструкції» для проведення інформаційно-підривних операцій через інтернет агітатори отримували від своїх кураторів з Росії. Під час обшуків за місцями проживання правоохоронці знайшли комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.
На Закарпатті до цієї мережі долучився посадовець місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій. Крім того, зловмисників викрили у Одеській, Київській та Львівській областях. СБУ порушила кримінальне провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.
- Служба безпеки України виявила в Івано-Франківській області ботоферму, яка виконувала завдання замовників з Росії.
- Перед цим Служба безпеки виявила мережу із 10 інтернет-агентів, які виконували замовлення російських спецслужб.