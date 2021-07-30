СБУ виявила мережу інтернет-агентів, які діяли на замовлення спецслужб Росії. Серед них — посадовець ДСНС

Служба безпеки України викрила мережу інтернет-агітаторів, які закликали до зміни меж держкордону та захоплення влади в Україні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Інструкції» для проведення інформаційно-підривних операцій через інтернет агітатори отримували від своїх кураторів з Росії. Під час обшуків за місцями проживання правоохоронці знайшли комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

На Закарпатті до цієї мережі долучився посадовець місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій. Крім того, зловмисників викрили у Одеській, Київській та Львівській областях. СБУ порушила кримінальне провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.