В Індії за підозрою у вбивстві фермерів заарештували сина глави МВС

В Індії за підозрою в причетності до вбивства групи фермерів заарештували сина міністра внутрішніх справ Ашиша Мішру.

Про це повідомляють Reuters та Associated Press.

Як зазначається, 3 жовтня автомобіль, який належить міністру внутрішніх справ Індії Аджаю Мішрі, наїхав на групу фермерів-протестувальників у місті Лахімпур. Унаслідок цього чотири людини загинули.

Після інциденту обурені мітингувальники забили палицями водія і ще трьох пасажирів, а автомобіль спалили. Також повідомляється, що загинув місцевий журналіст.