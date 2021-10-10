В Индии по подозрению в убийстве фермеров арестовали сына главы МВД

После инцидента возмущенные митингующие забили палками водителя и еще трех пассажиров, а автомобиль сожгли. Также сообщается, что погиб местный журналист.

Как отмечается, 3 октября автомобиль, принадлежащий министру внутренних дел Индии Аджаю Мишре, наехал на группу фермеров протестующих в городе Лахимпур. В результате четыре человека погибли.

Об этом сообщают Reuters и Associated Press .

В Индии по подозрению в причастности к убийству группы фермеров арестовали сына министра внутренних дел Ашиша Мишру.

По данным очевидцев, в салоне машины также находился сын министра внутренних дел. Министр и его сын эту информацию отрицают.

Верховный суд Индии раскритиковал правительство штата за то, что Ашиша не арестовали.

После этого полиция провела допрос Ашиша, который длился более 10 часов. После допроса мужчину арестовали

Оппозиция Индии требует также отстранить от должности министра его отца.