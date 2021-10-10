Італія повністю провакцинувала 80% населення, яке старше 12 років

Італія досягла своєї мети і повністю вакцинувала від коронавірусу 80% населення у віці старше 12 років — цей рівень називають «пороговим рівнем безпеки».

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційні дані уряду.

Станом на 10 жовтня 43 229 551 людина старше 12 років завершила цикл вакцинації (населення країни приблизно 60 мільйонів людей).