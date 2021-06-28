В Італії дозволили ходити без масок на відкритому повітрі

В Італії з 28 червня влада дозволила не носити захисні маски на відкритому повітрі.
Про це пише Corriere Alpi.
Відповідне рішення ухвалив Науково-технічний комітет, який займається обмеженнями під час боротьби з пандемією. Раніше датою скасування необхідності носити маски називали 5 липня.
Водночас залишається вимога носити маски у закритих приміщеннях та громадському транспорті. Також необхідно буде дотримуватися соціальної дистанції.
- 18 червня Італія долучилася до системи Євросоюзу «Зелений паспорт» із видачі цифрових сертифікатів для вакцинованих або тих, хто одужав від коронавірусу.