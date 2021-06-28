В Италии разрешили ходить без масок на открытом воздухе

В Италии с 28 июня власти разрешили не носить защитные маски на открытом воздухе.

Об этом пишет Corriere Alpi.

Соответствующее решение принял Научно-технический комитет, который занимается ограничениями во время борьбы с пандемией. Ранее датой отмены необходимости носить маски называли 5 июля.

В то же время остается требование носить маски в закрытых помещениях и общественном транспорте. Также необходимо будет соблюдать социальную дистанцию.