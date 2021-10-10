Италия полностью провакцинировала 80% населения старше 12 лет

Италия достигла своей цели и полностью вакцинировала от коронавируса 80% населения в возрасте старше 12 лет — этот уровень называют «пороговым уровнем безопасности».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные данные правительства.

По состоянию на 10 октября 43 229 551 человек старше 12 лет завершили цикл вакцинации (население страны примерно 60 миллионов человек).