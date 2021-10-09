У Польщі через смерть українця висунули звинувачення дев’ятьом людям. Їм загрожує до 10 років в’язниці

У Польщі через смерть українця Дмитра Никифоренка висунули звинувачення дев’ятьом людям. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це пише RMF24.

За даними прокуратури, раніше у справі затримали вісьмох людей, а в суботу ще і дев’яту особу — працівницю витверезника, де і загинув хлопець.

«Прокурор висунув трьом поліцейським звинувачення в порушенні службових повноважень, зловживанні при поводженні з затриманою особою та смертельному побитті», — повідомили у прокуратурі Щецину.

Ще одного поліцейського звинуватили в наданні дозволу на насильство. Двох працівників витверезника звинуватили у смертельному побитті, лікарку витверезника — у неналежній оцінці стану побитого українця, а керівника закладу та ще одного працівника — у підбурюванні медичних працівників до перешкоджання слідству та наданні неправдивих свідчень.

Двох поліцейських заарештували на три місяці. Інші перебувають під наглядом поліції, деяких з них відсторонили від роботи.

П’ятьом підозрюваним, які безпосередньо били українця, загрожує до 10 років позбавлення волі. Усім іншим — до 5 років ув’язнення.