В Польше из-за смерти украинца выдвинули обвинение девяти людям. Им грозит до 10 лет тюрьмы

В Польше из-за смерти украинца Дмитрия Никифоренко предъявили обвинение девяти людям. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Об этом пишет RMF24.
По данным прокуратуры, ранее по делу задержали восемь человек, а в субботу еще и девятого человека — сотрудницу вытрезвителя, где и погиб парень.
«Прокурор выдвинул трем полицейским обвинения в нарушении служебных полномочий, злоупотреблении при обращении с задержанным лицом и смертельном избиении», — сообщили в прокуратуре Щецина.
Еще одного полицейского обвинили в предоставлении разрешения на насилие. Двух сотрудников вытрезвителя обвинили в смертельном избиении, врача вытрезвителя — в ненадлежащей оценке состояния избитого украинца, а руководителя учреждения и еще одного работника — в подстрекательстве медработников к препятствованию следствию и даче ложных показаний.
Двух полицейских арестовали на три месяца. Другие находятся под надзором полиции, некоторых из них отстранили от работы.
Пяти подозреваемым, которые непосредственно били украинца, грозит до 10 лет лишения свободы. Всем остальным — до 5 лет заключения.
- Летом в Польше после задержания полицией погиб 25-летний украинец Дмитрий Никифоренко. Водитель автобуса, который заметил неадекватное поведение украинца (тот якобы бился головой в окно), высадил его на одной из остановок и вызвал спасателей, а те впоследствии — полицию. Парень якобы начал сопротивляться правоохранителям, однако этого на видеорегистраторе нет. Кроме того, полицейские выключили нагрудные камеры после того, как задержали парня.
- Данные видеомониторинга появились уже после того, как украинца перевезли в вытрезвитель. На записях видно, что задержанный был скован наручниками, а на его лице были характерные следы от применения перцового газа. По данным Gazeta Wyborcza, к украинцу применяли чрезмерную физическую силу: удары полицейскими дубинками, кулаками и ногами, душили ногами на полу, а позже на кровати, куда его перенесли. Когда парень перестал подавать признаки жизни, полицейские и врач в медучреждении пытались реанимировать его, но безрезультатно.
- В конце сентября двух полицейских, подозреваемых в убийстве украинца, уволили с должностей. Еще двух отстранили от службы.