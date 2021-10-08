В Польше задержали 8 подозреваемых в убийстве украинца Дмитрия Никифоренко

Окружная прокуратура в Щецине задержала восемь человек по делу о смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко. Его избиение и гибель во Вроцлаве произошли 30 июля.
Об этом сообщила прокурор Окружной прокуратуры в Щецине Ева Обарек в комментарии Укринформу.
Она отметила, что четверо из задержанных на время трагического события были полицейскими. Подозреваемых задержали на 48 часов для проведения с ними следственных действий. В дальнейшем прокуратура решит вопрос об аресте задержанных или отпустит их домой.
В интересах следствия прокурор не сообщил, кем являются четыре другие человека, которых задержала прокуратура.
По неофициальной информации польских СМИ, речь идет о враче вытрезвителя, куда доставили украинца после задержания, и трех сотрудников этого заведения.
Всех подозреваемых по делу о смерти Никифоренко задержали в четверг, 7 октября. Уже 8 октября им объявят подозрения.
- Летом в Польше после задержания полицией погиб 25-летний украинец Дмитрий Никифоренко. Водитель автобуса, который заметил неадекватное поведение украинца (тот якобы бился головой в окно), высадил его на одной из остановок и вызвал спасателей, а те впоследствии — полицию. Парень якобы начал оказывать сопротивление правоохранителям, однако этого на видеорегистраторе нет. Кроме того, полицейские выключили нагрудные камеры после того, как задержали парня.
- Данные видеомониторинга появились уже после того, как украинца перевезли в вытрезвитель. На записях видно, что задержанный был скован наручниками, а на его лице были характерные следы от применения перечного газа. По данным Gazeta Wyborcza, к украинцу применяли чрезмерную физическую силу: удары полицейскими дубинками, кулаками и ногами, душили ногами на полу, а позже на кровати, куда его перенесли. Когда парень перестал подавать признаки жизни, полицейские и врач в медучреждении пытались реанимировать его, но безрезультатно.
- В конце сентября двух полицейских, подозреваемых в убийстве украинца, уволили с должностей. Еще двух отстранили от службы.