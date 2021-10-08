У Польщі затримали 8 підозрюваних у вбивстві українця Дмитра Никифоренка

Окружна прокуратура у Щеціні затримала вісьмох осіб у справі про смерть 25-річного українця Дмитра Никифоренка. Його побиття та загибель у Вроцлаві сталися 30 липня.

Про це повідомила прокурор Окружної прокуратури в Щеціні Ева Обарек у коментарі Укрінформу.

Вона зауважила, що четверо із затриманих на час трагічної події були поліцейськими. Підозрюваних затримали на 48 годин для проведення з ними слідчих дій. Надалі прокуратура вирішить питання щодо арешту підозрюваних або відпустить їх додому.

В інтересах слідства прокурор не повідомила, ким є чотири інші особи, яких затримала прокуратура.

За неофіційною інформацією польських ЗМІ, ідеться про лікаря витверезника, куди доправили українця після затримання, і трьох працівників цього закладу.

Усіх підозрюваних у справі про смерть Никифоренка затримали в четвер, 7 жовтня. Уже 8 жовтня їм висунуть звинувачення.