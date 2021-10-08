У Польщі затримали 8 підозрюваних у вбивстві українця Дмитра Никифоренка

Окружна прокуратура у Щеціні затримала вісьмох осіб у справі про смерть 25-річного українця Дмитра Никифоренка. Його побиття та загибель у Вроцлаві сталися 30 липня.
Про це повідомила прокурор Окружної прокуратури в Щеціні Ева Обарек у коментарі Укрінформу.
Вона зауважила, що четверо із затриманих на час трагічної події були поліцейськими. Підозрюваних затримали на 48 годин для проведення з ними слідчих дій. Надалі прокуратура вирішить питання щодо арешту підозрюваних або відпустить їх додому.
В інтересах слідства прокурор не повідомила, ким є чотири інші особи, яких затримала прокуратура.
За неофіційною інформацією польських ЗМІ, ідеться про лікаря витверезника, куди доправили українця після затримання, і трьох працівників цього закладу.
Усіх підозрюваних у справі про смерть Никифоренка затримали в четвер, 7 жовтня. Уже 8 жовтня їм висунуть звинувачення.
- Улітку в Польщі після затримання поліцією загинув 25-річний українець Дмитро Никифоренко. Водій автобуса, який помітив неадекватну поведінку українця (той нібито бився головою у вікно), висадив його на одній із зупинок і викликав рятувальників, а ті згодом — поліцію. Хлопець начебто почав опиратися правоохоронцям, однак цього на відеореєстраторі немає. Крім того, поліцейські вимкнули нагрудні камери після того, як затримали хлопця.
- Дані відеомоніторингу зʼявилися вже після того, як українця перевезли до витверезника. На записах видно, що затриманий був скутий кайданками, а на його обличчі були характерні сліди від застосування перцевого газу. За даними Gazeta Wyborcza, до українця застосовували надмірну фізичну силу: удари поліцейськими кийками, кулаками й ногами, придушення ногами на підлозі, а пізніше на ліжку, куди його перенесли. Коли хлопець перестав подавати ознаки життя, поліцейські та лікарка в медзакладі намагалися реанімувати його, але безрезультатно.
- Наприкінці вересня двох поліцейських, яких підозрюють у вбивстві українця, звільнили з посад. Ще двох відсторонили від служби.