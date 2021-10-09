У Техасі тимчасово відновили майже повну заборону на аборти

В американському штаті Техас тимчасово відновили майже повну заборону на аборти.

Про це повідомляє BBC.

Апеляційний суд США задовольнив клопотання генпрокурора Техасу і скасував рішення Федерального окружного суду в Остіні, який на цьому тижні виніс тимчасову заборону на застосування нового закону про аборти.

Заборона на штучне перервання вагітності після шостого тижня діятиме у штаті на час судових розглядів.

До 12 жовтня Міністерство юстиції має дати розʼяснення щодо можливості припинення відповідного закону.