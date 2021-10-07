Суд у Техасі призупинив дію нового закону про заборону абортів

Федеральний суддя окружного суду в Остіні виніс тимчасову заборону на застосування нового закону про аборти в Техасі.

Про це повідомляє ABC News.

«Відтоді як закон набув чинності, жінкам незаконно заборонили здійснювати контроль над своїм життям у спосіб, який захищає Конституція», — заявив суддя Роберт Пітман.

Закон набув чинності 1 вересня, після того як Верховний суд США відмовився заблокувати його. Він забороняє лікарям робити аборти, як тільки вони виявлять так зване серцебиття плода, яке можна побачити на УЗД вже через шість тижнів вагітності.

На початку жовтня десятки тисяч людей вийшли на вулиці США на акції проти обмеження абортів. Учасники протестів побоюються, що американок позбавлять їхнього конституційного права на аборти. Президент США Джо Байден раніше назвав рішення Техасу безпрецедентною атакою на права жінок.