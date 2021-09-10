Мінʼюст США подав позов проти Техасу через закон, який забороняє аборти після шостого тижня

Міністерство юстиції США подало цивільний позов, де оскаржує суперечливий закон Техасу про заборону на аборти після шостого тижня вагітності. Документ неофіційно називають «Законом про серцебиття» і вважають одним із найсуворіших у США. Про позов йдеться у повідомленні Міністерства, а деталі пише BBC. «Цей закон явно суперечить Конституції», — заявив генеральний прокурор Меррік Гарланд на брифінгу і додав, що відомство домагатиметься того, щоб суд заборонив виконання закону.

На брифінгу Гарланд сказав, що великий ризик полягає в тому, що інші штати можуть наслідувати приклад Техасу, попередивши, що його департамент потім подасть і проти них аналогічні позови. Так, наприклад, у Флориді лідер сенату штату Вілтон Сімпсон заявив журналістам, що заборона «надихнула» місцевих політиків, які вже працюють над аналогічним законопроєктом. Губернатор Південної Дакоти Крісті Ноем сказала, що дала вказівку «захиснику ненароджених дітей» у своєму офісі переконатися, що в штаті зареєстровані закони проти абортів. Цей закон коментував і президент Байден: назвав його «безпрецедентним посяганням» на права жінок і пообіцяв загальнодержавну відповідь. До цього Міністерство юстиції заявляло, що буде захищати техаські клініки, які роблять аборти.