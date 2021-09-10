Минюст США подал иск против Техаса из-за закона, который запрещает аборты после шестой недели

Министерство юстиции США подало гражданский иск, где оспаривает противоречивый закон Техаса о запрете на аборты после шестой недели беременности. Документ неофициально называют «Законом о сердцебиении» и считают одним из самых строгих в США. Об иске говорится в сообщении Министерства, а детали пишет BBC. «Этот закон явно противоречит Конституции», — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд на брифинге и добавил, что ведомство будет добиваться того, чтобы суд запретил исполнение закона.

На брифинге Гарланд сказал, что больший риск заключается в том, что другие штаты могут последовать примеру Техаса, предупредив, что его департамент затем подаст и против них аналогичные иски. Так, например, во Флориде лидер сената штата Уилтон Симпсон заявил журналистам, что запрет «вдохновил» местных политиков, которые уже работают над аналогичным законопроектом. Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноем сказала, что дала указание «защитнику нерожденных детей» в своем офисе убедиться, что в штате зарегистрированы законы против абортов. Этот закон комментировал и президент Байден: назвал его «беспрецедентным посягательством» на права женщин и пообещал общегосударственный ответ. До этого Министерство юстиции заявляло, что будет защищать техасские клиники, которые делают аборты.