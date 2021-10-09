В Техасе временно восстановили почти полный запрет на аборты

В американском штате Техас временно восстановили почти полный запрет на аборты.
Об этом сообщает BBC.
Апелляционный суд США удовлетворил ходатайство генпрокурора Техаса и отменил решение Федерального окружного суда в Остине, который на этой неделе вынес временный запрет на применение нового закона об абортах.
Запрет на искусственное прерывание беременности после шестой недели будет действовать в штате на время судебных разбирательств.
До 12 октября Министерство юстиции должно дать разъяснения о возможности приостановки соответствующего закона.
- Техасский закон приняли в мае 2021 года, а в августе Верховный суд его подтвердил. Он запрещает аборты после шестой недели беременности. Главный аргумент его авторов — после этого срока у плода якобы начинает биться сердце. Однако Американский колледж акушеров-гинекологов заявил, что термин «сердцебиение» вводит в заблуждение, и на шестой неделе беременности выявляется «часть ткани плода, которая станет сердцем по мере развития эмбриона».
- Закон дает любому человеку право подать в суд на любого, кто «помогает и подстрекает» к аборту, а также требовать возмещения убытков на сумму до $10 тысяч. Исключение существует в случае неотложной медицинской помощи, что требует письменного подтверждения от врача, но не в случае беременности в результате изнасилования или инцеста.
- Закон вступил в силу 1 сентября. Его называли одним из самых строгих в стране. Из-за закона тысячи женщин вышли на протесты.
- 10 сентября Минюст США подал иск против Техаса, а 7 октября федеральный судья вынес временный запрет на применение нового закона, но сейчас его отменили.