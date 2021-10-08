У Росії співробітників дипмісії США звинуватили у пограбуванні росіянина. Вимагають зняти з них імунітет або погрожують видворити з країни

У Росії заявили, що троє співробітників посольства США в Москві нібито вкрали особисті речі у відвідувача бару, і вимагають зняти з них імунітет, аби притягнути до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє Интерфакс.

За даними московського МВС РФ, зловмисниками є військовослужбовці корпусу морської піхоти віком від 21 до 26 років, які нібито напідпитку вкрали рюкзак у громадянина Росії.

Також у МВС заявили, що мають відеозапис, на якому видно, як фігуранти заходять у будівлю посольства США з викраденим рюкзаком.

Наразі російські правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею «Крадіжка, вчинена із завданням значної шкоди», санкція статті передбачає позбавлення волі до пʼяти років. Водночас притягненню до кримінальної відповідальності співробітників дипмісії перешкоджає їхній статус.

Тому Росія попросила США зняти з них дипломатичний імунітет, а якщо її вимоги не задовольнять, пригрозила видворити підозрюваних із країни. Збиток від дій співробітників дипмісії МВС РФ оцінило в 15 тисяч рублів.

Наразі у США не відреагували на заяву.