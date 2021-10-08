В России сотрудников дипмиссии США обвинили в ограблении россиянина. Требуют снять с них иммунитет или грозят выдворить из страны

В России заявили, что трое сотрудников посольства США в Москве якобы украли личные вещи у посетителя бара, и требуют снять с них иммунитет для привлечения к уголовной ответственности.

Об этом сообщает Интерфакс.

По данным московского МВД РФ, злоумышленниками являются военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет, которые якобы в нетрезвом состоянии украли рюкзак у гражданина России.

Также в МВД заявили, что обладают видеозаписью, на которой видно, как фигуранты заходят в здание посольства США с похищенным рюкзаком.

Сейчас российские правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с нанесением значительного ущерба», санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет. В то же время привлечению к уголовной ответственности сотрудников дипмиссии препятствует их статус.

Поэтому Россия попросила США снять с них дипломатический иммунитет, а если ее требования не удовлетворят, пригрозила выдворить подозреваемых из страны. Ущерб от действий сотрудников дипмиссии МВД РФ оценило в 15 тысяч рублей.

Пока в США не отреагировали на заявление.