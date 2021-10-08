Синоптики прогнозують в Україні теплі вихідні, після них — дощовий тиждень

У вихідні 9–10 жовтня в Україні буде тепла погода з мінливою хмарністю, натомість наступний тиждень очікується дощовим.

За даними Sinoptik.ua, у суботу та неділю в середньому можна розраховувати на +12...+14 °С.

У Чернігівській і Сумській областях стовпчик термометра не підніметься вище за +12 °С. А от в Одесі, Херсоні, Миколаєві та Ужгороді вдень очікується навіть до +15 °С. Опади не прогнозуються на всій території України.