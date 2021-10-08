Синоптики прогнозируют в Украине теплые выходные, после них — дождливую неделю

В выходные 9—10 октября в Украине будет теплая погода с переменной облачностью, а следующая неделя ожидается дождливой.
По данным Sinoptik.ua, в субботу и воскресенье в среднем можно рассчитывать на +12...+14 °С.
В Черниговской и Сумской областях столбик термометра не поднимется выше +12 °С. А вот в Одессе, Херсоне, Николаеве и Ужгороде днем ожидается даже до +15 °С. Осадки не прогнозируются на всей территории Украины.
В то же время синоптики предупредили, что в ночь с 9 на 10 октября приморозит в Черниговской области — до -1 °С. В других регионах страны столбик термометра не опустится ниже 0...+3 °С.
Погода в начале недели будет облачной, в западных регионах пойдут дожди, до +9...+12 °С, не добавит уюта и промозглый ветер до 13—14 км/ч. В восточной, южной и северной частях Украины, а также в Киеве дожди придут ближе ко вторнику, однако будет тепло.
Так, в Днепре и Харькове в первой половине недели прогнозируют до +17...+19 °С.
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