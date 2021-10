Pandora Papers: Американські юристи допомагали Китаю купити «Мотор Січ»

Масштабний витік інформації про офшори Pandora Papers містив згадки про план американської фірми DLA Piper, за яким китайський інвестор мав взяти під контроль «Мотор Січ».

«Непідписаний проєкт угоди деталізував план, згідно з яким три офшорні компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах, і кіпрські Reckoner Investment та Argio Investment, мають придбати шість офшорних компаній, які спільно володіють контрольним пакетом акцій «Мотор Січі», — йдеться в розслідуванні.

Сама DLA Piper заявила журналістам-розслідувачам, що «не коментує питання клієнтів, але дотримується найвищих стандартів етики та професіоналізму».

Автори журналістського розслідування зазначають, що кінцевим покупцем була аерокосмічна компанія Beijing Skyrizon, яку контролюють підприємці Ван Цзін і Ду Тао. Проте угоду хотіли провернути через довірених осіб.

У січні США, а невдовзі й Україна, запровадили санкції проти китайських акціонерів «Мотор Січі». Ідеться про компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd і Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd, а також про одного з бенефіціарів — громадянина Китаю Ван Цзіна.