Pandora Papers: Американские юристы помогали Китаю купить «Мотор Сич»

Сделка была тайной, но за два года получила международную огласку, поскольку из-за нее Украина могла потерять уникальные военные технологии. Зато их мог получить Китай.

Соглашение инициировал директор и акционер компании, бывший член пророссийской Партии регионов и народный депутат нескольких созывов Вячеслав Богуслаев.

Акции украинского авиастроительного гиганта «Мотор Сич», которые принадлежали трудовому коллективу и менеджменту компании, продали новым владельцам вскоре после Революции достоинства — в 2015 году.

При продаже компании китайцам юристы использовали систему офшоров и доверенных лиц, чтобы избежать действия украинского антимонопольного законодательства.

Об этом говорится в расследовании Pandora Papers, в котором журналисты консорциума OCCRP изучали офшоры, пишет « Радио Свобода ».

Сделкой о продаже китайскому инвестору акций украинской авиастроительной компании «Мотор Сич» занималась известная в мире американская юридическая фирма DLA Piper.

Масштабная утечка информации об офшорах Pandora Papers содержала упоминания о плане американской фирмы DLA Piper, по которому китайский инвестор должен был получить контроль над предприятием «Мотор Сич».

«Неподписанный проект соглашения детализировал план, согласно которому три офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, и кипрские Reckoner Investment и Argio Investment должны приобрести шесть офшорных компаний, которые вместе владеют контрольным пакетом акций «Мотор Сичи», — говорится в расследовании.

Сама DLA Piper заявила журналистам, что «не комментирует вопросы клиентов, но придерживается высоких стандартов этики и профессионализма».

Авторы журналистского расследования отмечают, что конечным покупателем была аэрокосмическая компания Beijing Skyrizon, которую контролируют предприниматели Ван Цзин и Ду Тао. Однако сделку хотели провернуть через доверенных людей.

В январе США, а вскоре и Украина, ввели санкции против китайских акционеров «Мотор Сичи». Речь идет о компаниях Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd, а также об одном из бенефициаров — гражданине Китая Ван Цзине.