Pandora Papers: Американские юристы помогали Китаю купить «Мотор Сич»

Масштабная утечка информации об офшорах Pandora Papers содержала упоминания о плане американской фирмы DLA Piper, по которому китайский инвестор должен был получить контроль над предприятием «Мотор Сич».

«Неподписанный проект соглашения детализировал план, согласно которому три офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, и кипрские Reckoner Investment и Argio Investment должны приобрести шесть офшорных компаний, которые вместе владеют контрольным пакетом акций «Мотор Сичи», — говорится в расследовании.

Сама DLA Piper заявила журналистам, что «не комментирует вопросы клиентов, но придерживается высоких стандартов этики и профессионализма».

Авторы журналистского расследования отмечают, что конечным покупателем была аэрокосмическая компания Beijing Skyrizon, которую контролируют предприниматели Ван Цзин и Ду Тао. Однако сделку хотели провернуть через доверенных людей.

В январе США, а вскоре и Украина, ввели санкции против китайских акционеров «Мотор Сичи». Речь идет о компаниях Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd, а также об одном из бенефициаров — гражданине Китая Ван Цзине.