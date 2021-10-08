Рада закликала Європарламент визнати перспективу членства України в ЄС

Верховна Рада ухвалила звернення до Європейського парламенту та парламентів країн-членів ЄС. У цьому зверненні нардепи закликають визнати перспективу членства України в Євросоюзі.

Про це пише пресслужба українського парламенту.

За відповідне рішення проголосували 304 нардепи. Звернення не підтримали лише нардепи із ОПзЖ.

«У заяві Верховна Рада України підтверджує стратегічний курс України на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі, закріплений в Конституції України та закликає до визнання перспективи членства України в ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз», — зазначили у Раді.