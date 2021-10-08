Рада призвала Европарламент признать перспективу членства Украины в ЕС

Верховная Рада приняла обращение к Европейскому парламенту и парламентам стран-членов ЕС. В этом обращении нардепы призывают признать перспективу членства Украины в Евросоюзе.

Об этом пишет пресс-служба украинского парламента.

За соответствующее решение проголосовали 304 нардепа. Обращение не поддержали только нардепы из ОПзЖ.

«В заявлении Верховная Рада Украины подтверждает стратегический курс Украины на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе, закрепленном в Конституции Украины, и призывает к признанию перспективы членства Украины в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе», — отметили в Раде.