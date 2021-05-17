Украина, Молдова и Грузия объединились в «Ассоциированное трио» для совместного вступления в ЕС

Украина, Молдова и Грузия основали новый формат сотрудничества под названием «Ассоциированное трио». Они будут совместно заниматься евроинтеграцией для вступления в ЕС в будущем.

Об этом пишет пресс-служба украинского МИДа.

Для подписания совместного меморандума в Киев прибыли министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и министр иностранных дел Молдовы Аурелиу Чокой.

«Ассоциированное трио отражает четкую позицию наших трех европейских стран: Украина, Грузия и Молдова являются неотъемлемой частью объединенной Европы и стремятся войти в Евросоюз», — подчеркнул глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

Согласно меморандуму, все три страны стремятся к дальнейшей интеграции в политический и экономический сектор Европейского Союза, а также к сотрудничеству во многих других сферах. Также они предлагают создать дополнительные инструменты для ускорения интеграции Украины, Молдовы и Грузии на внутренний рынок ЕС.

Отдельно акцентируется внимание на усилении сотрудничества в области безопасности и обороны, особенно на противодействии гибридным угрозам.