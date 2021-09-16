«ЕС не клуб для избранных»: президент Польши Дуда поддержал вступление Украины и Молдовы в Евросоюз

Президент Польши Анджей Дуда публично поддержал вступление Украины и Молдовы в Европейский Союз.

Об этом он заявил на неформальной встрече президентов парламентских и полупрезидентских государств-членов Европейского Союза, пишет пресс-служба польского президента.

«Мы не вызовем доверия, если нашим партнерам, которые делают усилия по модернизации и хотят присоединиться к нашему сообществу, не будет оказана такая возможность. Поэтому я говорю о расширении. Мы — Европа, континент, а не клуб для избранных», — отметил Дуда.

По его словам, Евросоюз должен быть открытым для других европейских стран, которые стремятся к вступлению и проводят для этого реформы.

«Недавно я был в Молдове по случаю 30-летия независимости. Я видел молодых людей, которые с энтузиазмом относятся к изменению своей страны. Все мы видели Украину в 2014 году, где молодые патриоты и демократы погибали на баррикадах за то, чтобы их страна имела шанс однажды войти в европейское сообщество. Итак, если мы хотим, чтобы Союз был действительно Европейским Союзом, мы должны продолжать политику расширения», — призвал президент Польши.