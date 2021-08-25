«Для вступления в ЕС нужно еще 20 лет». Президент Эстонии раскритиковала медленные реформы в Украине

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд после завершения саммита «Крымской платформы» дала интервью, где достаточно жестко высказалась относительно членства Украины в ЕС и признала, что советует своему бизнесу не вкладывать деньги в Украину, а только торговать с ней.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Кальюлайд раскритиковала украинскую власть за медленное проведение реформ, в частности в судебной системе. Это, по ее мнению, затягивает процесс вступления в Европейский Союз.

«Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из трех государств [Украина, Молдова, Грузия] не выполняет критерии членства. Вам понадобится около 20 лет работы, чтобы дойти до этого. Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС», — заявила президент Эстонии и добавила, что она ждет пока Украина выполнит все условия.

Президент также отметила, что хотела бы чтобы ЕС был смелее относительно расширения или создал для стран Восточного партнерства [Украины, Молдовы, Грузии] новый формат сотрудничества.

«Я бы хотела видеть со стороны Евросоюза больше смелости для расширения. Нужно принять какое-то решение в отношении стран Восточного партнерства — или предложить им точно такое членство, которое у других государств ЕС, или создать новый формат сотрудничества с тройкой государств, которые имеют европейские амбиции — Украиной, Молдовой, Грузией. Лично я — сторонник первого варианта, то есть просто расширение. Но надо также понимать, что это займет очень много времени», — пояснила Кальюлайд.