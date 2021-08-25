«Для вступу в ЄС потрібно ще 20 років». Президентка Естонії розкритикувала повільні реформи в Україні

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд після завершення саміту «Кримської платформи» дала інтервʼю, де достатньо жорстко висловилась щодо членства України в ЄС та визнала, що радить своєму бізнесу не вкладати гроші в Україну, а тільки торгувати з нею.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Кальюлайд розкритикувала українську владу за повільне проведення реформ, зокрема у судовій системі. Це, на її думку, затягує процес вступу до Європейського Союзу.

«Вступ до ЄС має купу умов. І, відверто, жодна з трьох держав [Україна, Молдова, Грузія] не виконує критерії членства. Вам знадобиться десь 20 років роботи, щоб дійти до цього. Всі три країни мають проблеми з судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС», — заявила президентка Естонії і додала, що вона чекає поки Україна виконає всі умови.

Президентка також відзначила, що хотіла б аби ЄС був сміливішими щодо розширення чи створив для країн Східного партнерства [України, Молдови, Грузії] новий формат співпраці.

«Я би хотіла бачити з боку Євросоюзу більше сміливості для розширення. Потрібно ухвалити якесь рішення щодо країн Східного партнерства — чи запропонувати їм точно таке членство, яке є у інших держав ЄС, чи створити новий формат співпраці з трійкою держав, які мають європейські амбіції – Україною, Молдовою, Грузією. Особисто я — прибічник першого варіанта, тобто просто розширення. Але треба також розуміти, що це забере дуже багато часу», — пояснила Кальюлайд.