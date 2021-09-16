«ЄС не клуб для обраних»: президент Польщі Дуда підтримав вступ України та Молдови до Євросоюзу

Президент Польщі Анджей Дуда публічно підтримав вступ України та Молдови до Європейського Союзу.
Про це він заявив на неформальній зустрічі президентів парламентських і напівпрезидентських держав-членів Європейського Союзу, пише пресслужба польського президента.
«Ми не викличемо довіри, якщо нашим партнерам, які роблять зусилля з модернізації та хочуть приєднатися до нашої спільноти, не буде надана така можливість. Тому я говорю про розширення. Ми — Європа, континент, а не клуб для обраних», — зазначив Дуда.
За його словами, Євросоюз має бути відкритим для інших європейських країн, які прагнуть вступу і проводять для цього реформи.
«Нещодавно я був у Молдові з нагоди 30-річчя незалежності. Я бачив там молодих людей, які з ентузіазмом ставляться до зміни своєї країни. Усі ми бачили Україну в 2014 році, де молоді патріоти та демократи гинули на барикадах за те, аби їхня країна мала шанс одного дня увійти в європейське співтовариство. Отже, якщо ми хочемо, щоб Союз був справді Європейським Союзом, ми повинні продовжувати політику розширення», — закликав президент Польщі.
- 10 лютого Європейський парламент ухвалив доповідь щодо стану реалізації угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У ній йшлося, що офіційний Євросоюз не визнає перспективу членства України в ЄС, не бажаючи давати надію на її швидкий вступ до блоку. Адже найближчим часом ані Україна, ані ЄС не будуть до цього готові. Натомість Європарламент дотримується думки, що українцям потрібно дати мету, якої можна прагнути.
- У травні Україна, Молдова та Грузія заснували новий формат співпраці під назвою «Асоційоване тріо». Вони будуть спільно займатися євроінтеграцією задля вступу в ЄС у майбутньому.