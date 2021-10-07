МОЗ: У вересні 97,1% госпіталізованих із COVID-19 в Україні були невакцинованими

У вересні 2021 року 95,7% нових випадків коронавірусу в Україні зафіксували серед невакцинованих.
Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.
Він зазначив, що у вересні 97,1% госпіталізованих із діагнозом COVID-19 в Україні були невакцинованими.
«82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні — люди віком від 60 років. Тобто восьмеро з 10 людей, які помирають від COVID-19 — це люди похилого віку», — наголосив Ляшко.
Глава МОЗ нагадав, що єдиний спосіб захисту від COVID-19 — вакцинація.
- Станом на 7 жовтня в Україні підтвердили майже 2,5 млн випадків COVID-19, а через ускладнення хвороби померло 57,8 тис. осіб. Також наразі в країні уже повністю вакцинували 6 млн осіб.
- З 23 вересня на всій території України встановили «жовтий» рівень епідемічної небезпеки, запрацювали нові карантинні обмеження. Вони стосуються всіх українців, окрім вакцинованих, людей з негативним результатом тесту і тих, хто нещодавно перехворів на ковід.
- Протягом доби 5 жовтня в Україні зафіксували 12 662 нові випадки зараження коронавірусом.