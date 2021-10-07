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ГУР: Російські спецслужби намагалися зірвати евакуацію українців з Афганістану

Автор:
Софія Ходєва
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Спецслужби Російської Федерації намагалися завадити евакуації українців з Афганістану. Про це у четвер, 7 жовтня, повідомило Головне управління розвідки міністерства оборони України.

За даними ГУР, для спецоперації зі зриву евакуації російські спецслужби залучили підконтрольні їм засоби масової інформації. «Вони повідомляли про те, що евакуації українців не буде та що держава покинула своїх громадян напризволяще», — розповів співробітник воєнної розвідки України Олег.

Він додав, що українцям, яких евакуювали, неодноразово надходили пропозиції виїхати до Росії в обмін на заяви, що «Україна покинула їх на вірну загибель».

У ГУР підкреслили, що спецоперація РФ зрештою провалилася.

  • 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що захопили владу в країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% території Афганістану. Частина уряду і тоді ще президент Ашраф Гані втекли з країни.
  • За час евакуації шість українських рейсів вивезли понад 650 осіб. 