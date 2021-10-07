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ГУР: Российские спецслужбы пытались сорвать эвакуацию украинцев из Афганистана

Автор:
София Ходева
Дата:

Спецслужбы Российской Федерации пытались помешать эвакуации украинцев из Афганистана. Об этом в четверг, 7 октября, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, для спецоперации по срыву эвакуации российские спецслужбы привлекли подконтрольные им средства массовой информации. «Они сообщали о том, что эвакуации украинцев не будет и что государство бросило своих граждан на произвол судьбы», — рассказал сотрудник военной разведки Украины Олег.

Он добавил, что эвакуированным украинцам неоднократно поступали предложения выехать в Россию в обмен на заявления, что «Украина покинула их на верную гибель».

В ГУР подчеркнули, что спецоперация РФ в итоге провалилась.

  • 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что захватили власть в стране. Они взяли под контроль более 90% территории Афганистана. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани сбежали из страны.
  • За время эвакуации шесть украинских рейсов вывезли более 650 человек.