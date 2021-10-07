ГУР: Российские спецслужбы пытались сорвать эвакуацию украинцев из Афганистана

По данным ГУР, для спецоперации по срыву эвакуации российские спецслужбы привлекли подконтрольные им средства массовой информации. «Они сообщали о том, что эвакуации украинцев не будет и что государство бросило своих граждан на произвол судьбы», — рассказал сотрудник военной разведки Украины Олег.

Спецслужбы Российской Федерации пытались помешать эвакуации украинцев из Афганистана. Об этом в четверг, 7 октября, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Он добавил, что эвакуированным украинцам неоднократно поступали предложения выехать в Россию в обмен на заявления, что «Украина покинула их на верную гибель».

В ГУР подчеркнули, что спецоперация РФ в итоге провалилась.