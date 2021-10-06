СБУ: На Закарпатті російський агент планував теракти і вбивство

Служба безпеки України повідомила про викриття агента російських спецслужб, який планував теракти в Закарпатській області та вбивство місцевого громадського діяча.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними спецслужби, агент РФ — уродженець Луганської області із паспортом терористичної «ЛНР» — зібрав групу для підпалу генконсульства однієї з країн, ймовірно Угорщини, і підшукував виконавців для вбивства громадського діяча за $30 тисяч. Також агент отримав від кураторів з РФ завдання підпалити кілька автомобілів з іноземною реєстрацією, пошкодити памʼятник і зібрати дані про українські військові обʼєктах на території регіону.

Як повідомляє прокуратура області, чоловік паралельно очолював кілька проросійських організацій в регіоні, за допомогою яких вів інформаційну кампанію проти України і намагався завербувати окремих українських військовослужбовців.

За даними СБУ, зараз агент ховається в Росії. Його справу за двома статтями (держзрада і тероризм) скерована до суду. Тривають заходи щодо розшуку та затримання.