У Луганській області затримали агента ФСБ. Він готував убивство керівника наукового інституту Харкова

У Луганській області правоохоронці затримали агента російської Федеральної служби безпеки (ФСБ), який планував теракт і вибух автомобіля керівника наукового інституту Харкова.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Агентом виявився українець, який «служив» у так званій «народній міліції ЛНР». Завербували його у 2020 році для «розвідувально-підривної діяльності», незабаром він почав намагатися отримати (через пособників) секретну інформацію наукового інституту Харкова про військову техніку і програми безпілотних апаратів.

У лютому 2021 року затримали його спільника. Після цього агент почав планувати вбивство керівника інституту. З Росії він прибув до Сєвєродонецька, де перебував керівник інституту. Чоловік заклав під його авто саморобний вибуховий пристрій та спробував його активувати, але в цей момент його затримали співробітники СБУ.

Затриманому вже повідомили про підозру в терористичному акті (ч. 1 ст. 258 КК). Вирішується питання про запобіжний захід. Агенту загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.