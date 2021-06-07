В Луганской области задержали агента ФСБ. Он готовил убийство руководителя научного института Харькова

В Луганской области правоохранители задержали агента российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), который планировал теракт и взрыв автомобиля руководителя научного института Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Агентом оказался украинец, который «служил» в так называемой «народной милиции ЛНР». Завербовали его в 2020 году для «разведывательно-подрывной деятельности», вскоре он начал пытаться получить (через пособников) секретную информацию научного института Харькова о военной технике и программах беспилотных аппаратов.

В феврале 2021 года задержали его сообщника. После этого агент начал планировать убийство руководителя института. Из России он прибыл в Северодонецк, где находился руководитель института. Мужчина заложил под авто самодельное взрывное устройство и попытался его активировать, но в этот момент его задержали сотрудники СБУ.

Задержанному уже сообщили о подозрении в террористическом акте (ч. 1 ст. 258 УК). Решается вопрос о мере пресечения. Агенту грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.