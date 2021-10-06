СБУ: На Закарпатье российский агент планировал теракты и убийство

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении агента российских спецслужб, который планировал теракты в Закарпатской области и убийство местного общественного деятеля.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным спецслужбы, агент РФ — уроженец Луганской области с паспортом террористической «ЛНР» — собрал группу для поджога генконсульства одной из стран, вероятно Венгрии, и подыскивал исполнителей для убийства общественного деятеля за $30 тысяч. Также агент получил от кураторов из РФ задание поджечь несколько автомобилей с иностранной регистрацией, повредить памятник и собрать данные об украинских военных объектах на территории региона.
Как сообщает прокуратура области, мужчина параллельно возглавлял несколько пророссийских организаций в регионе, с помощью которых вел информационную кампанию против Украины и пытался завербовать отдельных украинских военнослужащих.
По данным СБУ, сейчас агент скрывается в России. Его дело по двум статьям (госизмена и терроризм) направлено в суд. Продолжаются мероприятия по розыску и задержанию.
- В августе Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации части агентурной сети псевдоспецслужбы террористической «ЛНР», которая готовила на подконтрольной Украине территории ряд терактов, в том числе подрыв сотрудника СБУ.
- В июля разоблачили российскую агентурную сеть ФСБ, которая действовала на территории Херсонской области. Для ФСБ сеть собирала информацию о деятельности и личном составе регионального управления СБУ, данные о региональных правоохранительных структурах, военных подразделениях и органах местного самоуправления.
- В июне в Луганской области задержали агента ФСБ, который готовил убийство руководителя научного института Харькова. До этого СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ из бывших украинских военных. Они вербовали чиновников ВСУ и готовили диверсии.