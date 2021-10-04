Росія в окупованому Криму почала черговий призов. В армію РФ з 2015 року забрали понад 34 тисяч кримчан

Прокуратура Автономної Республіки Крим направила до суду черговий обвинувальний акт проти чиновників окупаційних військових комісаріатів, які забирають кримчан на службу у Збройні сили Росії.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим.

Минулої пʼятниці, 1 жовтня, військкомати Криму почали новий призов. До суду пішли матеріали проти «військового комісара» міста Феодосія і Кіровського району і проти «військового комісара» Сімферопольського району і міста Алушта.

За словами керівника прокуратури Криму Ігоря Поночовного, про підозри у вчиненні військового злочину повідомили десятьом «комісарам» різних районів півострова, серед яких так званий «комісар» Республіки Крим. Їм інкримінують порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК), за що загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

У прокуратурі зазначають, що з 2015 року в армію РФ незаконно призвали понад 35 тисяч кримчан.