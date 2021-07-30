В аеропорту Херсона затримали жителя Криму, який допомагав проводити військові призови на анексованому півострові

На території Міжнародного аеропорту «Херсон» під час в’їзду до України прикордонники затримали жителя Криму, який неодноразово допомагав окупаційній владі півострова проводити військові призови.

Про це пише пресслужба прокуратури АРК.

«Учора, 29 липня 2021 року, на території Міжнародного аеропорту «Херсон» при спробі в’їзду до України виявлено громадянина України, який підозрюється у систематичному наданні допомоги окупаційній владі Криму під час проведення незаконних призовних кампаній громадян України на території окупованого півострова», — зазначили у відомстві.

Там розповіли, що чоловік на момент окупації був власником і керівником приватного підприємства у галузі пасажирських перевезень. Після анексії Криму він перереєструвався за російськими законами.

У 2016-2017 роках він уклав угоди з окупаційною владою щодо перевезень призовників з різних районів півострова до Сімферополя, звідки ті вирушали служити в російській армії за межами Криму.

«До прикладу, згідно з умовами одного із контрактів, транспортні засоби, що належали підприємству підозрюваного, під час проведення однієї призовної кампанії, мають здійснити 496 рейсів, перевізши 3200 осіб. Плата за надані послуги становила понад 1 мільйон російських рублів», — розповіли у прокуратурі.

Чоловікові оголосили про підозру у пособництві в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 КК України). Йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.