В аэропорту Херсона задержали жителя Крыма, который помогал проводить военные призывы на аннексированном полуострове

На территории Международного аэропорта «Херсон» при въезде в Украину пограничники задержали жителя Крыма, который неоднократно помогал оккупационной власти полуострова проводить военные призывы.

Об этом пишет пресс-служба прокуратуры АРК.

«Вчера, 29 июля 2021 года, на территории Международного аэропорта «Херсон» при попытке въезда в Украину выявлен гражданин Украины, который подозревается в систематическом оказании помощи оккупационной власти Крыма при проведении незаконных призывных кампаний граждан Украины на территории оккупированного полуострова», — отметили в ведомстве.

Там рассказали, что мужчина на момент оккупации был владельцем и руководителем частного предприятия в области пассажирских перевозок. После аннексии Крыма он перерегистрировался по российским законам.

В 2016—2017 годах он заключил соглашение с оккупационными властями по перевозкам призывников из разных районов полуострова в Симферополь, откуда те отправлялись служить в российскую армию за пределами Крыма.

«К примеру, согласно условиям одного из контрактов, транспортные средства, принадлежащие предприятию подозреваемого, во время проведения одной призывной кампании, должны осуществить 496 рейсов, перевезя 3 200 человек. Плата за предоставленные услуги составляла более 1 миллиона российских рублей», — рассказали в прокуратуре.

Мужчине объявили о подозрении в пособничестве в нарушении законов и обычаев войны (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.