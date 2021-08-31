У Криму окупанти порушили понад 250 справ за відмову служити у російській армії

У Криму окупаційна влада тільки у серпні порушила 14 кримінальних справ проти жителів, які відмовилися служити у Збройних силах Росії.

Про це повідомляє «Кримська правозахисна група».

Окрім того, було винесено 10 нових вироків за цією статтею. Усього на кінець серпня група зафіксувала 258 кримінальних справ за ухилення від служби в російській армії, переданих на розгляд до «судів» Криму. За 232 з них уже ухвалено вирок, ще 26 перебувають на стадії розгляду.

В групі пояснюють, що призов мешканців окупованих територій до лав армії країни, яка окупує, а також неперервна пропаганда служби в ЗС РФ порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції). Окрім цього, переміщення громадян України на службу до регіонів Росії порушує ще й ст. 49 цієї конвенції.