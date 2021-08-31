В Крыму оккупанты возбудили более 250 дел за отказ служить в российской армии

В Крыму оккупационная власть только в августе возбудила 14 уголовных дел против жителей, которые отказались служить в Вооруженных силах России.

Об этом сообщает «Крымская правозащитная группа».

Кроме того, суды вынесли 10 новых приговоров по статье об уклонении от воинской службы. Всего на конец августа группа зафиксировала 258 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, переданных на рассмотрение в «суды» Крыма. По 232 из них уже вынесены приговоры, еще 26 находятся на стадии рассмотрения.

В группе объясняют, что призыв жителей оккупированных территорий в армию страны-оккупанта, а также непрерывная пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции). Кроме этого, перемещение граждан Украины на службу в регионы России нарушает еще и ст. 49 этой конвенции.