Силовики викрили у Києві хакера, який завдав іноземним компаніям збитків на $150 млн

Силовики викрили хакера, який причетний до атак на понад 100 іноземних компаній, які зазнали від цього збитків на $150 мільйонів.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Ідентифікувати його вдалося під час міжнародної спецоперації українських правоохоронців із залученням представників Інтерполу, Європолу, а також правоохоронних органів Франції та США.
Українець розповсюдив шкідливе програмне забезпечення для вимагання грошей у іноземних компаній за відновлення даних. Вірусне програмне забезпечення потрапляло у комп’ютерні системи корпорацій через злам програми для віддаленої роботи користувача із компʼютером, а також через спам-розсилку. Після цього вірус шифрував дані, за відновлення доступу до яких з компаній вимагали гроші.
«Серед постраждалих — відомі світові енергетична та туристична компанії, а також розробники техніки, яким завдано збитків на суму понад 150 млн доларів США», — підкреслили в ОГП.
Під час обшуку у хакера та близьких до нього осіб вилучили понад $360 тисяч, комп’ютерну техніку, термінали мобільного зв’язку, транспортні засоби. Крім того, на криптогаманцях чоловіка заблоковано $1,3 мільйона.
- У червні у Київській області і столиці співробітники кіберполіції затримали групу хакерів, які криптували дані на серверах іноземних компаній і завдали їм шкоди на мінімум пів мільярда доларів. Операція була міжнародною — у ній брали участь правоохоронці США і Південної Кореї. Останні брали участь і в затриманнях.
- У травні минулого року в Івано-Франківську Служба безпеки затримала хакера під ніком Sanix, який заволодів найбільшою базою даних за всю історію. Він продавав 773 млн електронних адрес і 21 млн паролів.