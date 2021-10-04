Силовики викрили у Києві хакера, який завдав іноземним компаніям збитків на $150 млн

Силовики викрили хакера, який причетний до атак на понад 100 іноземних компаній, які зазнали від цього збитків на $150 мільйонів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Ідентифікувати його вдалося під час міжнародної спецоперації українських правоохоронців із залученням представників Інтерполу, Європолу, а також правоохоронних органів Франції та США.

Українець розповсюдив шкідливе програмне забезпечення для вимагання грошей у іноземних компаній за відновлення даних. Вірусне програмне забезпечення потрапляло у комп’ютерні системи корпорацій через злам програми для віддаленої роботи користувача із компʼютером, а також через спам-розсилку. Після цього вірус шифрував дані, за відновлення доступу до яких з компаній вимагали гроші.

«Серед постраждалих — відомі світові енергетична та туристична компанії, а також розробники техніки, яким завдано збитків на суму понад 150 млн доларів США», — підкреслили в ОГП.

Під час обшуку у хакера та близьких до нього осіб вилучили понад $360 тисяч, комп’ютерну техніку, термінали мобільного зв’язку, транспортні засоби. Крім того, на криптогаманцях чоловіка заблоковано $1,3 мільйона.