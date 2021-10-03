Еквадор помилує 2 тисячі вʼязнів після нещодавнього кривавого бунту наркоторговців

Еквадор планує помилувати і помʼякшити тисячі вироків, щоб звільнити місце в тюрмах країни після кривавих заворушень у вʼязниці «Літораль» 29 вересня.

Про це повідомляє CNN.

Директор тюремного агентства Еквадору Болівар Гарсон заявив, що до 2 тисяч увʼязнених, включно з людьми похилого віку, жінками і людьми з обмеженими можливостями та невиліковними захворюваннями, внесуть до списку на помилування, а іноземних вʼязнів депортують.

Зазначимо, що у вʼязниці суворого режиму «Літораль» після запеклих зіткнень між конкуруючими бандами загинули 118 увʼязнених і десятки отримали поранення. Судово-медична експертиза змогла ідентифікувати поки 41 жертву, загинули вони від куль і гранат. Під час розслідування влада вилучила вогнепальну зброю, боєприпаси, 25 одиниць холодної зброї, три вибухові пристрої і різні наркотики.

У відповідь на ці смертельні випадки уряд оголосив 60-денний надзвичайний стан в тюрмах Еквадору. Це дозволяє направляти військовослужбовців в пенітенціарні установи і обмежує права увʼязнених на недоторканність приватного життя, що дозволить обшуки та інші заходи спостереження.