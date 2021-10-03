Эквадор помилует 2 тысячи заключенных после недавнего кровавого бунта наркоторговцев

Эквадор планирует помиловать и смягчить тысячи приговоров, чтобы освободить место в тюрьмах страны после кровавых беспорядков в тюрьме «Литораль» 29 сентября.

Об этом сообщает CNN.

Директор тюремного агентства Эквадора Боливар Гарсон заявил, что до 2 тысяч заключенных, включая стариков, женщин и людей с ограниченными возможностями и неизлечимыми заболеваниями, внесут в список на помилование, а иностранных заключенных депортируют.

Отметим, что в тюрьме строгого режима «Литораль» после ожесточенных столкновений между конкурирующими бандами погибли 118 заключенных и десятки получили ранения. Судебно-медицинская экспертиза смогла идентифицировать пока 41 жертву, погибли они от пуль и гранат. В ходе расследования власти изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, 25 единиц холодного оружия, три взрывных устройства и различные наркотики.

В ответ на эти смертельные случаи правительство объявило 60-дневное чрезвычайное положение в тюрьмах Эквадора. Это позволяет направлять военнослужащих в пенитенциарные учреждения и ограничивает права заключенных на неприкосновенность частной жизни, что разрешит обыски и другие меры наблюдения.