Эквадор помилует 2 тысячи заключенных после недавнего кровавого бунта наркоторговцев

Эквадор планирует помиловать и смягчить тысячи приговоров, чтобы освободить место в тюрьмах страны после кровавых беспорядков в тюрьме «Литораль» 29 сентября.
Об этом сообщает CNN.
Директор тюремного агентства Эквадора Боливар Гарсон заявил, что до 2 тысяч заключенных, включая стариков, женщин и людей с ограниченными возможностями и неизлечимыми заболеваниями, внесут в список на помилование, а иностранных заключенных депортируют.
Отметим, что в тюрьме строгого режима «Литораль» после ожесточенных столкновений между конкурирующими бандами погибли 118 заключенных и десятки получили ранения. Судебно-медицинская экспертиза смогла идентифицировать пока 41 жертву, погибли они от пуль и гранат. В ходе расследования власти изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, 25 единиц холодного оружия, три взрывных устройства и различные наркотики.
В ответ на эти смертельные случаи правительство объявило 60-дневное чрезвычайное положение в тюрьмах Эквадора. Это позволяет направлять военнослужащих в пенитенциарные учреждения и ограничивает права заключенных на неприкосновенность частной жизни, что разрешит обыски и другие меры наблюдения.
- 1 октября полиция установила контроль над тюрьмой «Литораль». Схватка стала крупнейшей в истории страны. По предварительным данным, драка началась после того, как заключенные из одного крыла тюрьмы пролезли через дыру в другое, где напали на членов банды-конкурента.
- Столкновения в тюрьмах Эквадора, где отбывают наказания порядка 38 тысяч человек, часто перерастают в бунты. В феврале этого года в тюрьмах городов Гуаякиль, Куэнка и Латакунга в массовых драках погибли 79 заключенных. В июле в тюрьме «Литораль» были убиты 22 человека.