Полиция установила контроль над тюрьмой Эквадора, где наркоторговцы устроили масштабный бунт

В Эквадоре полиция возобновила контроль над тюрьмой «Литораль», где в результате беспорядков погибли по меньшей мере 118 заключенных. Беспорядки произошли из-за того что банды наркоторговцев пытались получить контроль над учреждением.

Об этом сообщает Reuters.

По данным администрации тюрьмы, в результате столкновений погибли 118 заключенных (не менее шести жертв были обезглавлены), а еще 86 были ранены, из них шестеро находятся в критическом состоянии. Власти называют это крупнейшими в истории Южной Америки беспорядками в тюрьме.

«Литораль» считается одной из самых опасных тюрем страны. В ней содержатся члены эквадорских банд, тесно связанных с мексиканскими наркокартелями. Местные СМИ сообщали, что драка произошла между членами банд «Лос Лобос» и «Лос Чонерос».

Сейчас сотни людей собрались у криминалистической лаборатории, надеясь забрать тела родственников. Специалисты работают над установлением личностей убитых.