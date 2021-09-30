Число погибших в эквадорской тюрьме Гуаякиля превысило 110 человек. Стычка стала самой крупной в истории страны

Число погибших в массовой драке в эквадорской тюрьме «Литораль» города Гуаякиль составило минимум 116 человек.
Как сообщает ВВС, по словам официальных лиц страны, стычка стала самой кровопролитной в истории пенитенциарной системы Эквадора.
Тюрьма «Литораль» считается одной из самых опасных тюрем страны. В ней содержатся члены эквадорских банд, тесно связанных с мексиканскими наркокартелями. Местные СМИ сообщали, что драка была между членами банд «Лос Лобос» и «Лос Чонерос».
Главы полиции и тюремной службы подтвердили наличие гранат у участников драки, а также пяти трупов, которым отрезали головы. Тактическим и оперативным подразделениям из 400 бойцов пришлось усмирять заключенных и вечером 29 сентября, когда прогремели несколько взрывов. С утра 30 сентября тюрьму взяли под контроль. Правоохранители продолжают искать тела погибших.
По предварительным данным, драка началась после того, как заключенные из одного крыла тюрьмы пролезли через дыру в другое крыло, где напали на членов конкурирующей банды.
- Массовая драка в «Литорале» произошла утром 29 сентября. Тюремная охрана услышала выстрелы и несколько взрывов, после чего вызвала подкрепление. Изначально сообщалось о 30 погибших и 48 раненых.
- Столкновения в тюрьмах Эквадора, где отбывают наказания порядка 38 тысяч человек, часто перерастают в бунты. В феврале этого года в тюрьмах городов Гуаякиль, Куэнка и Латакунга в массовых драках погибли 79 заключенных. В июле в тюрьме «Литораль» были убиты 22 человека.
- После этого президент Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в пенитенциарной системе Эквадора.