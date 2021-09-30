Кількість загиблих в еквадорській вʼязниці Гуаякіля перевищила 110 осіб. Сутичка стала найбільшою в історії країни

Кількість загиблих у масовій бійці в еквадорській вʼязниці «Літораль» міста Гуаякіль склала мінімум 116 осіб.

Як повідомляє ВВС, за словами офіційних осіб країни, сутичка стала самою кровопролитною в історії пенітенціарної системи Еквадору.

Вʼязниця «Літораль» вважається однією з найнебезпечніших вʼязниць країни. У ній тримають членів еквадорських банд, які тісно повʼязані із мексиканськими наркокартелями. Місцеві ЗМІ повідомляли, що бійка була між членами банд «Лос Лобос» і «Лос Чонерос».

Голови поліції та тюремної служби підтвердили наявність гранат у учасників бійки, а також пʼяти трупів, яким відрізали голови. Тактичним і оперативним підрозділам з 400 бійців довелося втихомирювати увʼязнених і ввечері 29 вересня, коли прогриміли кілька вибухів. З ранку 30 вересня вʼязницю взяли під контроль. Правоохоронці продовжують шукати тіла загиблих.

За попередніми даними, бійка почалася після того, як увʼязнені з одного крила вʼязниці пролізли через діру в інше крило, де напали на членів конкуруючої банди.