Кількість загиблих в еквадорській вʼязниці Гуаякіля перевищила 110 осіб. Сутичка стала найбільшою в історії країни

Кількість загиблих у масовій бійці в еквадорській вʼязниці «Літораль» міста Гуаякіль склала мінімум 116 осіб.
Як повідомляє ВВС, за словами офіційних осіб країни, сутичка стала самою кровопролитною в історії пенітенціарної системи Еквадору.
Вʼязниця «Літораль» вважається однією з найнебезпечніших вʼязниць країни. У ній тримають членів еквадорських банд, які тісно повʼязані із мексиканськими наркокартелями. Місцеві ЗМІ повідомляли, що бійка була між членами банд «Лос Лобос» і «Лос Чонерос».
Голови поліції та тюремної служби підтвердили наявність гранат у учасників бійки, а також пʼяти трупів, яким відрізали голови. Тактичним і оперативним підрозділам з 400 бійців довелося втихомирювати увʼязнених і ввечері 29 вересня, коли прогриміли кілька вибухів. З ранку 30 вересня вʼязницю взяли під контроль. Правоохоронці продовжують шукати тіла загиблих.
За попередніми даними, бійка почалася після того, як увʼязнені з одного крила вʼязниці пролізли через діру в інше крило, де напали на членів конкуруючої банди.
- Масова бійка у «Літоралі» сталася вранці 29 вересня. Тюремна охорона почула постріли і кілька вибухів, після чого викликала підкріплення. Спочатку повідомлялося про 30 загиблих і 48 поранених.
- Зіткнення в тюрмах Еквадору, де відбувають покарання близько 38 тисяч осіб, часто переростають в бунти. У лютому цього року в тюрмах міст Гуаякіль, Куенка і Латакунга в масових бійках загинули 79 увʼязнених. У липні в тюрмі «Літораль» було вбито 22 людини.
- Після цього президент Гільєрмо Лассо оголосив надзвичайний стан у пенітенціарній системі Еквадору.