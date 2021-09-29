В Еквадорі в одній з вʼязниць сталася сутичка банд. Загинули 30 увʼязнених

У еквадорській вʼязниці Літораль міста Гуаякіль відбулися масові заворушення, викликані сутичкою між членами двох банд. У результаті загинули 30 увʼязнених і 48 отримали поранення.
Про це повідомляють Associated Press і місцева газета La Jornada.
Зіткнення відбулися рано вранці 29 вересня. Тюремна охорона почула постріли і кілька вибухів, після чого викликала підкріплення. У вʼязниці в цей час почалася жорстока різанина. Тактичним і оперативним підрозділам знадобилося близько 5 годин, щоб відновити порядок.
У вʼязнів і на місці бійок знайшли вогнепальну зброю, ножі і саморобні бомби. Серед загиблих пʼять увʼязнених були обезголовлені, інші, в основному, померли від колотих ран.
За даними місцевих ЗМІ, сутички відбулися між членами банд «Лос Лобос» і «Лос Чонерос».
- Зіткнення в тюрмах Еквадору, де відбувають покарання близько 38 тисяч осіб, часто переростають в бунти. У лютому цього року в тюрмах міст Гуаякіль, Куенка і Латакунга в масових бійках загинули 79 увʼязнених. У липні в тюрмі Літораль було вбито 22 людини.
- Після цього президент Гільєрмо Лассо оголосив надзвичайний стан у пенітенціарній системі Еквадору.