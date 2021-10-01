На іспанському острові Пальма зʼявилися два нових потоки лави — один загрожує найбільшому місту

На іспанському острові Пальма, де 19 вересня відбулося виверження Кумбре-Вʼєха, біля підніжжя вулкану зʼявилася нова тріщина, з якої пішли ще два потоки лави.

Як повідомляє El Pais з посиланням на Інститут геології, це вже третя тріщина, з урахуванням основної, і четверте джерело виверження лави.

Один з нових потоків рушив до найбільшого міста острова Лос-Льянос-де-Арідане. Він розташований поруч міста Тодоке, велика частина якого вже знищена. Влада готується до евакуації, але сподівається, що потік зʼєднається з руслом основного, який пішов у океан.

За останніми даними, потоки лави знищили понад тисячу будівель і перетнули шосе LP2, яке є ключовим дорожнім зʼєднанням на острові. В цілому лава покрила площу майже в 26 футбольних полів, утворивши на березі півострів.