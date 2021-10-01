На іспанському острові Пальма зʼявилися два нових потоки лави — один загрожує найбільшому місту

На іспанському острові Пальма, де 19 вересня відбулося виверження Кумбре-Вʼєха, біля підніжжя вулкану зʼявилася нова тріщина, з якої пішли ще два потоки лави.
Як повідомляє El Pais з посиланням на Інститут геології, це вже третя тріщина, з урахуванням основної, і четверте джерело виверження лави.
Один з нових потоків рушив до найбільшого міста острова Лос-Льянос-де-Арідане. Він розташований поруч міста Тодоке, велика частина якого вже знищена. Влада готується до евакуації, але сподівається, що потік зʼєднається з руслом основного, який пішов у океан.
За останніми даними, потоки лави знищили понад тисячу будівель і перетнули шосе LP2, яке є ключовим дорожнім зʼєднанням на острові. В цілому лава покрила площу майже в 26 футбольних полів, утворивши на березі півострів.
- Острів Пальма з населенням понад 83 тисяч людей входить до складу архіпелагу Канарських островів. Виверження вулкану в південній частині острова сталося після землетрусу в районі Лас-Манчас. Влада встигла евакуювати людей з епіцентрів.
- Лава на своєму шляху знищила частину доріг, житлові будинки та інші споруди. Попередньо збитки від виверження оцінюють у понад €400 мільйонів.