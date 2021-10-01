На испанском острове Пальма появились два новых потока лавы — один угрожает крупнейшему городу

На испанском острове Пальма, где 19 сентября произошло извержение Кумбре-Вьеха, у подножья вулкана появилась новая трещина, из которой пошли еще два потока лавы.

Как сообщает El Pais со ссылкой на Институт геологии, это уже третья трещина, с учетом основной, и четвертый источник извержения лавы.

Один из новых потоков двинулся к крупнейшему городу острова Лос-Льянос-де-Аридане. Он находится рядом с городом Тодоке, большая часть которого уже уничтожена. Власти готовятся к эвакуации, но надеются, что поток соединиться с руслом основного, который ушел в океан.

По последним данным, потоки лавы уничтожили более тысячи зданий и пересекли шоссе LP2, которое является ключевым дорожным соединением на острове. В целом лава покрыла площадь почти в 26 футбольных полей, образовав на берегу полуостров.